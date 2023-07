Youtuber Logan Paul gaat trouwen met Deens model

Het aanzoek zou niet zonder slag of stoot zijn gegaan: de verlovingsring was kennelijk in de verkeerde maat en paste niet om Agdals vinger. De pret was er niet minder om, schrijft de Britse tabloid, want gasten van het luxe Hotel Passalacqua bij het Comomeer zagen de twee uitbundig knuffelen.

Het koppel is sinds mei vorig jaar samen. De 28-jarige Paul, goed voor bijna 26 miljoen volgers op Instagram, en de drie jaar oudere Agdal leerden elkaar kennen op een evenement in New York. Volgens het Deense model klikte het toen meteen.

De Amerikaanse Paul is niet alleen youtuber, maar ook actief als bokser en worstelaar. Zijn jongere broer Jake is ook youtuber en is daarnaast bekend als de vriend van de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam. Jake kon ook meteen rekenen op een telefoontje van zijn broer die hem het blijde nieuws vertelde, schrijft Daily Mail.

Volledig scherm Logan Paul en zijn verloofde Nina Agdal in Italië. © InstaStories/Logan Paul

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: