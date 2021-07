Youtuber en zangeres Teske bevallen van zoon Zeki

Teske begon toen ze dertien jaar was met het schrijven van stukjes en het maken van video’s. In januari 2009 begon ze een eigen webblog. Ze is een bekende YouTube-vlogster in de Benelux, met ruim 321.000 volgers. Inmiddels is Teske naast zangeres ook schrijfster. Vorig jaar bracht ze haar debuut, Nachtvlinder, uit.