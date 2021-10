YouTuber Dionne Slagter slachtoffer van oplichting: ‘De FIOD wilde me verhoren’

Dionne Slagter is zich ruim een half jaar geleden rot geschrokken toen de FIOD, de opsporingsdienst voor financiële fraude en belastingfraude, haar als verdachte zag in een strafrechtelijk onderzoek. De YouTuber en zangeres bleek later het slachtoffer van oplichting te zijn. Inmiddels is de zaak gesloten. ‘Zo veel stress was dit!’, schrijft ze op Instagram.