YouTube verwijdert account Lange Frans na item Lubach

Kinderen voor Kinderen mag best wat diverser: ‘Denk aan dikke kinderen of kinderen met beperking’

19 oktober Wat zeggen Het Tietenlied en Haai-alarm! van Kinderen voor Kinderen over de Nederlandse jeugd in de afgelopen decennia? Onderzoekers van de Universiteit Utrecht luisterden naar meer dan vijfhonderd liedjes en ontdekten dat er veel is veranderd. ,,Als het kinderkoor zingt: plant een bloem en red de bij, voelt het voor kinderen alsof ze falen als dat niet lukt.”