Youp van 't Hek onwel tijdens show in Rotterdam

updateCabaretier Youp van ’t Hek is vanavond op het podium onwel geworden tijdens een show in Rotterdam. De voorstelling is daarop afgelast, Van 't Hek is naar het ziekenhuis gebracht. Hij maakt het volgens zijn management goed, maar wordt uit voorzorg grondig medisch doorgelicht.

Van 't Hek was volgens aanwezigen net een half uur bezig aan zijn voorstelling Met de Kennis van Nu in het Oude Luxor toen de 65-jarige cabaretier ineens moeilijk uit zijn woorden kwam. Hij zei tegen het publiek vijf minuten te moeten onderbreken en liep vervolgens van het podium af.



Even later werd duidelijk dat Van 't Hek zijn show niet ging afmaken. ,,Youp is naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed”, kreeg het publiek te horen. Dat reageerde ingetogen, maar geschrokken. De zaal liep vervolgens rustig leeg. Mensen werden getrakteerd op een gratis drankje.

Hartoperatie

Volgens Luxor-directeur Marc van Kaam was Van 't Hek aanspreekbaar toen hij het theater verliet om per ambulance naar het ziekenhuis te worden gebracht. ,,Maar dit is natuurlijk schrikken. We wachten verdere medische informatie nu af. Het publiek heeft rustig gereageerd.” De cabaretier was net eergisteren gestart met zijn voorstellingen in het Oude Luxor. Tot 23 november staat hij viermaal in de week op de planken, nog dertien keer in totaal.



Van 't Heks manager Hans Floberg bevestigt de woorden van Kaam. ,,Youp is nu richting ziekenhuis en is gelukkig goed aanspreekbaar. Hij heeft vanavond echt geprobeerd verder te spelen, maar het lukte niet meer. We hopen in de loop van de avond meer te kunnen zeggen, ook over zijn optredens de komende dagen in Rotterdam.”



UPDATE: Inmiddels is bekend dat de voorstelling van zaterdagavond 2 november in ieder geval niet doorgaat. Kaarthouders worden hierover zo spoedig mogelijk persoonlijk geïnformeerd.

