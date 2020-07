Youp van ‘t Hek gaat Oudejaarsconference toch spelen

Impresariaat Hekwerk heeft de speellijst van de show, die als titel Korrel Zout heeft gekregen, vandaag online gezet. De eerste try-out is, traditiegetrouw, eind augustus in het Haagse theater Pepijn. In de eerste weken staat Van ‘t Hek in kleinere theaters; op deze avonden speelt hij nu twee in plaats van één keer. De meeste voorstellingen in de tournee zijn overigens al uitverkocht; veel theaters waren al voor de coronacrisis met de voorverkoop begonnen.