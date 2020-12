Youp: De conference gaat door en op oudejaarsavond zien jullie hoe

In Even tot hier was hij tegenover presentatoren en collega-cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe ook weinig spraakzaam over zijn voorstelling, die de titel Korrel Zout heeft gekregen. Wel zong Van ’t Hek een actuele variant op zijn kersthit Flappie, getiteld Wappie, over de kerstdagen van een corona-ontkenner. Van ’t Hek kwam tijdens de eerste golf zelf met corona in het ziekenhuis terecht. Op sociale media werd het liedje vanaf gisteravond veelvuldig gedeeld.