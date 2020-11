Yolanthe zet woeste blik op en Fred is alweer aan het werk

Gordon is 11 kilo aangekomen sinds overval

9 november Gordon gaat opnieuw de strijd aan met de kilo's. De zanger, die eind september in zijn appartement in Amsterdam werd overvallen, is de afgelopen weken 11 kilo aangekomen. ,,De afgelopen zes weken ben ik behoorlijk door de mangel gehaald," deelt hij vandaag op Instagram. ,,En ik ben echt een emotievreter, dus die 11 kilo die er af waren zitten er gewoon weer aan."