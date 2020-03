Yolanthe laat zich onder kliederen, Guus trakteert op kroketten

Video Huilbuien en vechtpar­tij­en: MTV deelt eerste trailer Ex On The Beach

11:18 Vanaf zondag 5 april kunnen fans van Ex On The Beach weer genieten van een nieuw seizoen. Vandaag trakteerde MTV de liefhebbers van het programma alvast op een voorproefje. Als we de beelden mogen geloven wordt het weer een seizoen vol liefde, lust, huilbuien én vechtpartijen.