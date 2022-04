Yolanthe is een gelukkige mama en Leontine is ‘compleet verliefd’

Nadia Moussaid openhartig over embryose­lec­tie: ‘Wat je als vrouw allemaal moet ondergaan’

Presentatrice Nadia Moussaid is vanavond in De Geknipte Gast bijzonder openhartig geweest over het traject waarin ze zit om zwanger te worden. Haar verloofde Geert heeft een erfelijke vorm van darmkanker en om te voorkomen dan hun kindje dat ook krijgt, doen ze aan embryoselectie. ,,Allemaal heel romantisch, not!”

