Yolanthe in uitdagende outfit en André weer een tattoo rijker

video The Nutcracker-ballerina Misty groeide op in armoede

11:52 Niet het ballet De Notenkraker op muziek van Tsjaikovski, maar het boek van de Duitse schrijver E.T.A. Hoffman vormt de basis van de Disney-film The Nutcracker and The Four Realms. Toch neemt de Afro-Amerikaanse ballerina Misty Copeland een belangrijk aandeel in de film voor haar rekening.