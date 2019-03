Yolanthe en Wesley uit elkaar

Het is niet duidelijk of de twee voor de wet gaan scheiden, maar ze zullen in elk geval niet meer samenleven. De manager vraagt om respect voor de privacy van het stel, dat de komende tijd een pers- en mediastop houdt. De timing van de bekendmaking hangt daarmee samen. Yolanthe is in Thailand voor tv-opnames en Wesley verblijft in Qatar, dus de twee zijn onbereikbaar.



Geruchten over een eventuele breuk deden vorig jaar al de ronde; de twee zouden van elkaar vervreemd zijn geraakt en elkaar het liefst ontlopen. Het stel verwees dat verhaal echter naar het rijk der fabelen. ,,Dergelijke geruchten worden gedragen door gekken, verspreid door haters en geaccepteerd door idioten’’, schreef Sneijder op Instagram.



Ook Yolanthe ontkende dat er iets aan de hand was. ,,Weet je wat het is: elke relatie heeft zijn ups en downs en dat is bij ons echt niet anders’’, zei ze tegen Grazia. ,,Maar wij willen niks liever dan samen oud worden; we zijn stapelgek op elkaar.’’

Quote Ik kan me geen leven zonder Yolanthe voorstel­len Wesley in 2015

Wesley en Yolanthe kregen in 2009 en relatie en trouwden een jaar later in het Italiaanse Castelnuovo Berardenga, vlakbij Florence. Ze woonden de afgelopen jaren in de landen waar Sneijder voetbalde; achtereenvolgens Italië, Turkije, Frankrijk en Qatar.



In 2015 kreeg het stel zoontje Xess Xava. Wesley maakte de zwangerschap eerder dat jaar op bijzondere wijze bekend; na zijn goal in de de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije stopte hij de bal onder zijn shirt en stak hij zijn duim in zijn mond. Wesley had toen al zoon Jessey uit een eerdere relatie.



Volledig scherm Wesley Sneijder liet na zijn doelpunt zien dat er een baby op komst is door de bal onder zijn shirt te stoppen en zijn duim in de mond te steken © anp

Therapie

Yolanthe, die altijd al een gezin wilde, had grote moeite om zwanger te raken. Ze onderging hormoontherapie en een operatie aan haar eierstokken, waar cystes op zaten.



Uiteindelijk ontdekte ze op het toilet van een vliegveld dat ze in verwachting was. De zwangerschapstest met haar droomuitslag verstopte ze in een hartjesknuffel, die ze Wesley op Valentijnsdag cadeau gaf.



In 2017 was het stel nog serieus van plan een kindje te adopteren. ,,Ons gezin zal zich sowieso uitbreiden’’, zei Yolanthe toen. ,,Een Spaanse keuken vol met vier of vijf kinderen lijkt me geweldig.’’



Een foto die is geplaatst door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 28 Jan 2017 om 1:26 PST

Samen 90

Het stel is in zekere zin overigens wel samen oud geworden; in 2016 werden ze door grimeurs tientallen jaren ouder gemaakt voor het RTL-programma The story of my life met Linda de Mol.



Vooral toen ze elkaar zagen als 90-jarigen, vloeiden de tranen. ,,Misschien zien we elkaar wel nooit zo’’, zei Wesley, die benadrukte eerder te willen overlijden dan zijn toenmalige vrouw. ,,Want ik kan me geen leven zonder Yolanthe voorstellen.’’