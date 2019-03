Yolanthe en Wesley gaan scheiden

Over de reden voor de breuk wil de manager niets kwijt. Ze vraagt om respect voor de privacy van het stel, dat de komende tijd een pers- en mediastop houdt. Het tweetal zal in elk geval niet meer samenleven, maar de manager wil niet zeggen of ze ook juridisch gaan scheiden.



Wesley en Yolanthe trouwden in 2010 in het Italiaanse Castelnuovo Berardenga, vlakbij Florence. In 2015 kregen ze zoontje Xess Xava. Wesley maakte de zwangerschap eerder dat jaar op bijzondere wijze bekend; na zijn goal in de de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije stopte hij de bal onder zijn shirt en stak hij zijn duim in zijn mond. Wesley had toen overigens al zoon Jessey uit een eerdere relatie.



Vorig jaar gingen volop geruchten over een eventuele breuk; de twee zouden van elkaar vervreemd zijn geraakt en elkaar het liefst ontlopen. Het stel verwees dat verhaal echter naar het rijk der fabelen. ,,Dergelijke geruchten worden gedragen door gekken, verspreid door haters en geaccepteerd door idioten’’, schreef Sneijder op Instagram.



Ook Yolanthe ontkende dat er iets aan de hand was. ,,Weet je wat het is: elke relatie heeft zijn ups en downs en dat is bij ons echt niet anders’’, zei ze tegen Grazia. ,,Maar wij willen niks liever dan samen oud worden; we zijn stapelgek op elkaar.’’