Yolanthe Cabau zoent volgens Jim Bakkum beter dan zijn vrouw

"Ik heb nog niet met Frederik gezoend, dus dat kan ik niet vertellen. Dat moet nog komen", antwoordt Barbara, wanneer haar wordt gevraagd of Jim Bakkum of Frederik Brom beter zoent. Als Jim aandringt op een antwoord, lacht ze: "Max, m'n vriend".

"Lekker dan", reageert Jim, duidelijk teleurgesteld. Barbara stelt daarop voor dat het voor hem toch zijn vrouw Bettina is. "Yolanthe zoent beter. Yolanthe zoent beter dan Barbara", besluit Jim. Met haar speelt Jim in de nieuwe romantische comedy Just say yes.