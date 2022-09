Yolanthe Cabau en Sallie Harmsen in verfilming Oei, ik groei

Waarom Yolanthe niets deelt over breuk met Wesley: ‘Xess mag niet de dupe zijn’

Yolanthe Cabau wil niet uit de school klappen over de breuk met Wesley Sneijder in 2019. Dat vertelt ze in een interview met Beau Monde. ,,Ik ben best wel privé over alles wat er gebeurd is, daar heb ik voor gekozen, vooral in het belang van Xess.”

