Yolanthe Cabau en Monica Geuze achternagezeten in nieuwe reeks Het Jachtseizoen

De mannen van YouTubekanaal StukTV nemen het dit seizoen verder op tegen de duo’s Geraldine Kemper en Art Rooijakkers, Flemming en Ronnie Flex, Donnie en Mart Hoogkamer, Edsilia Rombley en Kees Tol, Jaimie Vaes en Estelle Cruijff, Wietze de Jager en Klaas van der Eerden en Gerard Ekdom en Snelle. Het Jachtseizoen is al jarenlang een hit op YouTube, en er zijn inmiddels ook twee seizoenen op SBS 6 uitgezonden. Daar trok het tweede seizoen van de show gemiddeld bijna 800.000 kijkers per aflevering, meldt Talpa.

Het programma, dat vorig jaar genomineerd was voor de Gouden Televizier-Ring, draait om de vraag welk BN’er-koppel na vier uur nog steeds niet ‘gevangen’ is door het trio, dat met behulp van een bus vol geavanceerde technologie naar hen op zoek is. De voortvluchtigen mogen maar maximaal twintig minuten in hetzelfde voertuig zitten en kunnen niet gebruikmaken van hun eigen geld of telefoon. Ze dragen bovendien een gps-tracker, die elke tien minuten een signaal uitzendt.