Yentl en De Boer zijn op hun best als de onderlinge irritatie toeslaat

Rappen met Eminem of toch liever die brave Ed Sheeran?

9:00 Met Pearl Jam en Pinkpop is het concertseizoen in Nederland pas net geopend. De vier megaconcerten van dit jaar (Arena en Goffertpark) staan in de komende vier weken gepland. Ze hebben allemaal een geheel eigen doelgroep. Staat u als oude rocker bij Guns N' Roses? Of brengt u volgende week uw tiener naar de Arena voor Ed Sheeran?