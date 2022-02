Ye verwijdert opmerkelijke berichten over ex Kim Kardashian

De publieke ruzie tussen Kim Kardashian en haar ex Ye West, voorheen bekend als Kanye, liep dit weekend uit de hand. Na dagen van verwijten over en weer stelde de rapper nu dat Kim hem ervan beschuldigt dat hij haar wil laten vermoorden. Of de realityster die verdenking inderdaad heeft geuit en tegenover wie, is niet duidelijk.

In drie volledig in hoofdletters geschreven berichten op Instagram - waar hij 10,8 miljoen volgers heeft - ontkende Ye in elk geval dat hij een ‘hit out on her’ heeft, oftewel dat hij iemand opdracht zou hebben gegeven haar te doden. De artiest zegt dat zulke beschuldigingen gevaarlijk zijn, omdat hij hierdoor achter de tralies kan belanden. Het is lichtvoetig omspringen met ‘het leven van een zwarte man’, schreef hij.

Later gisteren circuleerden er beelden op social media van de muzikant op stap met de vier kinderen van het stel. Het is niet duidelijk of dat iets te maken had met het verwijderen van de berichten, maar kort daarna waren de opmerkelijke posts van Wests social media verdwenen.

Uithalen

West haalde de afgelopen tijd vaker uit naar zijn ex en haar bekende familie, bijvoorbeeld in een groot interview en via Instagram. Het voornaamste pijnpunt gaat over de vier kinderen die Kim en Ye samen hebben. Kardashian houdt hem bij ze weg, meent de rapper.

Quote Ik heb niet eens het recht om boos te worden als vader zonder dat ze zeggen dat ik fout ben Ye West

Zo was de artiest naar eigen zeggen niet uitgenodigd voor het vierde verjaardagsfeestje van dochter Chicago. Uiteindelijk zou Ye de locatie hebben doorgekregen van Travis Scott, de vriend van Kims halfzus Kylie Jenner, en was hij alsnog aanwezig.

Een andere keer zouden beveiligers hem hebben tegengehouden bij de poort van Kims huis, toen hij naar binnen wilde met dochter North (8). Daarnaast is hij niet blij dat North tegenwoordig zonder zijn goedkeuring filmpjes maakt op de app TikTok:



Kim reageert vrijwel nooit in het openbaar op gezinskwesties, maar deed dat na de TikTok-opmerking toch. Ze verweet haar ex op Instagram ‘obsessief gedrag’. ‘Ye’s constante behoefte om mij in interviews en op sociale media aan te vallen is eigenlijk schadelijker dan wat voor TikTok North ook maakt’, schreef ze in een verklaring. ‘Als de primaire verzorger van onze kinderen doe ik mijn best om onze dochter te beschermen, terwijl ik ook toesta dat ze haar creativiteit uit op het platform dat zij wil, omdat het haar gelukkig maakt.’

Ye wist niet wat hij las en klom wederom in de pen. Vooral de passage met ‘primaire verzorger’ stak hem. Het geheimhouden van de locatie van Chicago’s feestje noemde hij ‘ontvoering’. Kim benadrukte eerder al dat ze juist een harmonieuze omgang nastreeft, haar advocaat ontkende dat ze de kinderen bij de rapper weghoudt. Kim zou naar verluidt alleen hebben gevraagd of hij even wil bellen voordat hij langskomt.

Verkeerd begrepen

De berichten van Ye, die vandaag weer volledig in hoofdletters schrijft, lezen alsof ze zijn geschreven in een opwelling en vol verontwaardiging. De artiest vertoonde in het verleden vaker opmerkelijk gedrag, zoals bij een uiterst emotionele partijbijeenkomst toen hij een mislukte gooi deed naar het Amerikaanse presidentschap. Hij zei bijna ‘zijn eigen dochter te hebben vermoord’ door tijdens Kims eerste zwangerschap aan te dringen op een abortus:

In het licht van dat gedrag sprak Kim over zijn bipolaire stoornis. Volgens haar staat de omgeving machteloos als iemand met geestelijke problemen meerderjarig is en zelf geen hulp zoekt. Maar de boosheid is nu echt en gerechtvaardigd, benadrukt Ye vandaag. ‘Ik heb niet eens het recht om boos te worden als vader zonder dat ze zeggen dat ik fout ben. (...) Een vader zou nooit hoeven bedelen om de verblijfplaats van zijn kinderen.’

Kim legt zijn gedrag rond de verjaardag verkeerd uit, aldus Ye. ‘Ik smeek om naar mijn dochters feestje te gaan en dan beschuldigen ze me van drugsgebruik. Ik ga met mijn zoontje spelen en neem mijn graphic novels mee en dan beschuldigen ze me van stelen.’

Kardashian vroeg begin 2021 na zeven jaar huwelijk de scheiding aan van Ye. Hij liet de afgelopen tijd meermaals weten dat hij hoopt op een hereniging, maar haalde dus ook stevig uit. Kardashian datet inmiddels al een tijdje met komiek Pete Davidson, terwijl Ye het sinds januari goed naar zijn zin lijkt te hebben met actrice Julia Fox.

