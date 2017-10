Xess Xava zwemt nu al en takkeherrie bij Claudia de Breij

Manon gaat blootvoets

Styliste Manon Meijers, de vriendin van Guus Meeuwis, is voor de glossy van Wendy van Dijk blootvoets op straat gaan wandelen met Wendy, seksuologe Goedele Liekens, schrijfster Susan Smit en tv-kok en presentatrice Miljuschka Witzenhausen. Het eindresultaat staat in de jongste editie van Wendy's magazine. Volgens Manon is ze niet verkouden geworden van de fotosessie. ,,Mam, ik weet dat je van met blote voeten naar buiten ziek wordt...''

Ja, mam. Ik weet dat je van met blote voeten naar buiten ziek wordt. Het stond zo leuk voor de foto....🖤 Kijk morgen zelf maar. Ligt ie in de winkel. @wendyonlinenl @wendyvandijk3 @miljuschkaw @susansmitinstagram @goedeleliekens @moonjansenfotografie Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 Oct 2017 om 10:53 PDT

Bellen met André

Ene Hanaantje7 is benieuwd hoe het met André Hazes, de vader van Hazes Junior gaat. ,,Hij neemt al 13 jaar zijn telefoon niet op'', grapt de zanger over zijn pa die in 2004 overleed.

Hij neemt al 13 jaar zijn telefoon niet op...🙊 Een foto die is geplaatst door Andre Hazes (@andrehazes) op 11 Oct 2017 om 5:03 PDT

Yo is apetrots

Yolanthe Sneijder-Cabau benadrukt tegen alle moeders in de wereld nog maar eens hoe belangrijk het is dat je kindje leert zwemmen. ,,Het is belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen als hun kleine lijfjes vermoeid raken in het water'', waarschuwt ze bij een videootje waaruit blijkt dat in Xess Xava (1) een waterratje schuilt. Yo deelde vandaag overigens ook nog een kiekje waaruit blijkt dat haar zoontje de beschikking heeft over voldoende speelgoed.

Lekker spelen met mijn kleine binkie 🤗 #PlayingWithMyBoo ❤️ Een foto die is geplaatst door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 11 Oct 2017 om 4:23 PDT

Tatjana heeft het 'druk'

Tatjana Simic had het vandaag 'druk' in haar buitenhuis op Hawaii waar ze woont met haar geliefde Lex, die een fortuin vergaarde met de verkoop van dierlijke darmen voor de wereldwijde worstenindustrie. Wat Kees uit Flodder deed? De eendjes voeren op het terras. Lex heeft ook nog een penthouse in Monaco.

Een foto die is geplaatst door null (@tatjanasimic_official_account) op 11 Oct 2017 om 5:22 PDT

Laura bedolven onder gelukwensen

Mediapersoonlijkheid en oud-realityster Laura Ponticorvo kan het nog steeds niet geloven dat ze afgelopen weekend op haar verjaardag ten huwelijk werd gevraagd door haar vriend. Ze nam vandaag uitgebreid de tijd om alle felicitaties te lezen en dankt iedereen die haar een berichtje stuurde hartelijk.

Ik zit al een uur lang alle reacties te lezen van jullie 💕 Super lief allemaal!!! Ik kan het nog steeds niet geloven wat er afgelopen weekend is gebeurd. 😻 Mocht je het volledig hebben gemist dan kun je via de •LINK IN BIO alles terug kijken! 💍👰🏽💞 #VERLOOFD Een foto die is geplaatst door LAURA PONTICORVO (@lauraponticorvo) op 11 Oct 2017 om 0:01 PDT

Oorlog op zolder

Bing (9), het zoontje van Claudia de Breij en haar vrouw Conny, nam op zijn vrije woensdagmiddag wat vriendjes mee naar huis. De boys moesten beneden de schoenen uitdoen, waarna volgens de cabaretière boven sprake was van een een oorlog op sokken. ,,Een takkeherrie'', omschijft Claudia de 'geluidsoverlast'.

Woensdagmiddag. #bovenspelen #oorlogopsokken #takkeherrie #stampen #jongens #wereddenhetzonderSireookwel Een foto die is geplaatst door Claudia de Breij (@claudiadebreij) op 11 Oct 2017 om 5:24 PDT

Annemarie hergebruikt eigen wiegje

Kiki, het pasgeboren dochtertje van Volendammers Simon en Annemarie Keizer, ligt voortaan in het wiegje waar Annemarie vroeg ook in lag te kraaien. Volgens Annemarie, zo verkondigt ze bij een foto van het draagbare bedje, is dat heel bijzonder.

Hoe bijzonder is dit.. Ons kleine meisje in mijn eigen wieg waar ik als baby in heb gelegen! 💕#kiki #ourgirl #baby #crib #motheranddaughter #special Een foto die is geplaatst door AnneMarie Keizer (@mrskeizer) op 11 Oct 2017 om 4:53 PDT

Dex aan de wandel met zusje

Dex (7), het zoontje van Xander de Buisonjé en zijn echtgenote Sophie, is vandaag een stukje gaan wandelen met zijn zusje Cela-Lynn. Het meisje werd eerder begin dit jaar op de wereld gezet door een Amerikaanse draagmoeder. Sophie koos daarvoor wegens haar medische conditie.

Een frisse neus halen is natuurlijk het leukst met je broer. En het gezelligst. En vooral het liefst! #broerenzus #wandelen Een foto die is geplaatst door Xander de Buisonjé (@xdebuisonje) op 11 Oct 2017 om 6:15 PDT

Giel: Niveau op de radio