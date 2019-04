Xelly deelt naam van zoontje en tortelduifjes Ruud en Olcay in romantisch Rome

Uitspraak rechter Paay hoeft (nog) niet te betalen, bedrijf moet bewijs van geldlening leveren

13:13 Patricia Paay hoeft een bedrag van 93.000 euro aan het bedrijf Osuro Holding grotendeels niet terug te betalen. Alleen over 10.000 euro is nog onzekerheid. Osuro moet eerst bewijs leveren dat dat geld inderdaad aan Paay is geleend. De rechtbank Zeeland-West-Brabant kwam vandaag met een tussenvonnis in de zaak van Osuro tegen Paay.