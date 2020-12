Wonen de Meilandjes illegaal in Hengelo? Dát is de grote vraag

Bram van der Vlugt bleef maar spelen: ‘Ik wil niet vergeten worden, daar heb ik nog even geen trek in’

19 december Het ongelooflijke is gebeurd: corona heeft zelfs Sinterklaas geveld. Althans, zo voelt het voor massa’s twintigers, dertigers en veertigers. Niet acteur Bram van der Vlugt is overleden aan de gevolgen van het virus dat dit jaar al voor zo veel verdriet heeft gezorgd, maar hun enige, echte Sinterklaas - tussen 1986 en 2010 veruit de bekendste rol van Van der Vlugt, die in zijn woonboerderij in het Groene Hart in zijn slaap stierf op 86-jarige leeftijd.