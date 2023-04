Wolter Kroes geeft update over ongeluk zoon: ‘Het wordt een strijd van maanden’

Thomas, de zoon van Wolter Kroes, is voorlopig nog wel even zoet met zijn herstel. Dat schrijft de zanger op Instagram. Thomas heeft eerder deze maand een ongeluk gehad. Hij botste met zijn fiets tegen een scooter op en werd met een zware hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht.

‘Wat waren we vorige week ontzettend geschrokken met ‘t ongeluk van onze grote vriend. We zijn nu een weekje verder en ik kan jullie vertellen dat het herstel lang gaat duren’, schrijft de 54-jarige Kroes op Instagram. Toch is er ook positief nieuws. ‘Waar hij in het begin totaal onbereikbaar was, kunnen we nu weer normaal met ‘m praten. Zijn lichaam herstelt dus goed van de klap.’

Thomas ligt de hele dag in een donkere kamer en wordt langzaam sterker, zo schrijft Kroes. ‘Al met al wordt het een strijd van maanden. Maar we zijn zo intens dankbaar dat we met ‘m kunnen knuffelen en bij ons hebben en lekker kunnen verwennen. Maar ik denk dat elke vader of moeder dat wel herkend. Je kind is het aller belangrijkste in je leven.’

