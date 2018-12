Wolter Kroes (49) wil blijven zingen tot na zijn pensioen: ‘Nog 15 jaar knallen'

,,Dinsdag zit ik dertig jaar in het vak. Ik stond er helemaal niet bij stil tot mijn manager zei 'Wolter, je bent in 1988 begonnen'. Dan ga je rekenen en nadenken. Toen mocht ik Carré doen. Met de nadruk op mocht, want daar kom je niet zomaar in", vertelt Wolter op de stoep van 'het allermooiste theater van Nederland'. Het hele repertoire van de zanger komt dinsdagavond voorbij. ,,Ik ga wel 36 liedjes spelen, van de Knuffelbeer tot mijn nieuwe single We gaan nog even door . Ik heb 180 liedjes opgenomen in dertig jaar tijd. Ik moet zorgen dat ik alle liedjes weer goed ken, maar zodra de muziek begint te spelen komen de teksten weer naar voren en weet je het gewoon weer, ook de teksten van dertig jaar geleden.”

Op naar AFAS

De zanger staat voor het eerst in Carré. ,,Dat is wel heel bijzonder, daarmee komt een droom uit. Niet vanwege het aantal mensen dat binnen zit, 1800 man, want er zijn grotere zalen. Maar het is gewoon de locatie, de ambiance." En daar blijft het niet bij. ,,Omdat Carré in 2,5 minuut was uitverkocht, gaan we ook nog naar de AFAS Live, op 30 maart, met nog meer vuurwerk en spektakel. Dan mag ik terug naar de hal die ik al vijf keer eerder heb uitverkocht. Dat voelt als thuiskomen."



Wolter begon dertig jaar geleden met zingen op een kratje op de Dam in Zaandam. ,,Ik ben onderaan begonnen. Ik heb in de toiletten van cafés staan omkleden en in de bierhokken, maar ik stond ook in Ahoy. Met vallen en opstaan, heb ik dertig jaar lang plezier gehad in dit vak", zegt de Viva Hollandia-zanger.



Dat het genre van Wolter Kroes weinig of niet op de grote radiozenders is te horen, deert hem niet. ,,Het is wat het is. Als radiozenders ons niet willen draaien, RadioNL en SterrenNL uitgezonderd, dan moet je het gewoon op andere manieren doen.” Zo scoorde Wolter vorig jaar nog de hit Vannacht met de jongens van StukTV. Inmiddels is dit nummer al 3,1 miljoen keer bekeken op YouTube. Wolter: ,,Daardoor kreeg ik er veel jeugdig publiek bij.”