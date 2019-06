Woeste Patricia jaagt paparazzi weg uit haar kamer in zorghotel

,,Ik lag nog op bed te slapen toen er opeens aan de deur gerommeld werd. Ik vroeg nog: 'wie is daar' toen ze plots binnenkwamen”, vertelt Patricia tegen BuzzE. ,,Ik heb gegild en ze uitgescholden. Dat is toch niet normaal? Hoe durven ze? Ik ben echt heel kwaad.”



Volgens Patricia hadden de twee bij de receptie van het zorghotel aangegeven dat ze vrienden van haar waren en dat ze een afspraak hadden. ,,Nou dat was niet zo. Ze zijn gewoon met een leugen binnengekomen. Het is echt niet normaal.”