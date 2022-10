Woedende reacties op bekladding Meisje met de parel: ‘Mijn kunsthart bloedt’

Geschokte en boze reacties uit kunstwereld en politiek op de bekladding van het Meisje met de parel van Johannes Vermeer, vanmiddag in het Mauritshuis in Den Haag. ,,De demonstranten maken meer kapot dan alleen een schilderij’’, zegt Vermeer-kenner Herman Weyers.

Weyers is directeur van het Vermeer Centrum in Delft. ,,Mijn kunsthart bloedt’’, zegt hij in reactie op de gebeurtenissen in het Mauritshuis, waar drie Belgische mannen zich vastlijmden aan de glasplaat voor het wereldberoemde werk.

,,Mijn kunsthart bloedt. Ik snap dat mensen aandacht willen, maar hun doel heeft werkelijk niets met de kunst te maken. Ik vrees echt dat alle meesterwerken overal ter wereld straks louter achter glas te zien zijn, dat grote tentoonstellingen niet meer mogelijk zijn uit angst voor dit soort acties en dat museumbezoekers straks eerst door detectiepoortjes moeten om te bekijken of ze geen gevaarlijke stoffen bij zich dragen.’’

Volledig scherm De actievoerders bij het Meisje met de parel. © videostill

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur) reageert vol afschuw op de bekladding. ,,Laat ons gezamenlijk erfgoed met rust, dit is niet de manier.”

De klimaatactie van organisatie Just Stop Oil leidt tot verontwaardigde reacties in de museumwereld. ,,Voor geen enkele aanval op kunst hebben wij begrip”, zegt Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Zijn collega Benno Tempel van het Kunstmuseum Den Haag laat weten het nieuws verschrikkelijk te vinden. ,,De impact op de museumwereld is groot”, zegt hij. ,,Het is erg stressvol. Mensen in de musea vragen zich af waar de volgende actie zal plaatsvinden.”

Schandalig

Directeur Paul Baltus van het Mondriaanhuis in Amersfoort noemt de actie ‘schandalig en weerzinwekkend’. Hij zegt dat hij begrip probeert te hebben voor de achterliggende gedachte, maar niet voor de manier waarop hier aandacht voor wordt gevraagd. Het Mondriaanhuis is extra waakzaam op dit soort incidenten, die al eerder gebeurden in andere Europese landen. ,,Maar we realiseren ons dat als er zoiets gebeurt, het gebeurt. Je kunt moeilijk naast ieder werk een beveiliger zetten.” Mocht het gebeuren, dan is het museum erop voorbereid om de schade zoveel mogelijk te beperken. ,,We werken veel met vrijwilligers en hebben ze de opdracht gegeven niet zelf in te grijpen.”