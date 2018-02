Woedende John Ewbank: Ik keek geen porno met Gordon

Goor verwachtte niet dat Ewbank een probleem zou maken van de onthulling. ,,Ik denk dat John oud en wijs genoeg is om dat echt volledig te pareren. Het is niet zo dat we aan elkaar hebben gezeten", aldus de zanger.

Biografie

Gordon verwacht dat zijn biografie, die morgen verschijnt, veel commotie zal veroorzaken. ,,Het is zoals het is, dit is de waarheid", stelt hij. ,,Ik ben open, oprecht en eerlijk. Ik lieg niet en wil niet liegen." In het boek spreekt Gordon onder meer over zijn cocaïnegebruik, zo werd eerder al duidelijk. ,,Maar geloof me, het boek is zoveel meer dan die excessen die genoemd worden. Het is het verhaal van mijn leven en dat was niet altijd gevuld met louter vreugde en plezier."