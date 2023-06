Woede in uitverkocht Gelredome: superster Burna Boy laat duizenden fans na uren wachten zitten



Het concert van superster Burna Boy in de Gelredome in Arnhem is zaterdagavond na meer dan twee uur vertraging afgeblazen. Zijn show zou rond 20.45 uur beginnen, maar de artiest verscheen niet op het podium. Zijn fans reageren woest. In een verklaring op Instagram laat Burna Boy in vage bewoordingen van zich horen. ,,Mijn geweldige team heeft geprobeerd het op te lossen, maar we hadden niet genoeg tijd.”