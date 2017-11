Witte trenchcoat Meghan Markle compleet uitverkocht

Kort nadat Meghan en Harry zich in de tuinen van Kensington Palace in Londen uitgebreid lieten fotograferen, ontplofte het internet. Al snel werd duidelijk dat de Amerikaanse actrice had gekozen voor een trenchcoat, met daaronder een groene jurk van P.A.R.O.S.H en zandkleurige hakken van Aquazurra.



Het was de jas die het meest opviel en Line the Label was door de stormloop al snel genoodzaakt de webshop even uit de lucht te halen. Directeur John Muscat verklaarde: ,,We zijn vereerd dat Meghan tijdens deze speciale gelegenheid een jas van ons koos. Ze heeft een uitputtend gevoel voor stijl, welke we altijd hebben bewonderd.'' Het is inderdaad niet de eerste keer dat de knappe brunette met kleding van het Canadese merk is gespot. Tijdens de Invictus Games in Toronto afgelopen september droeg ze een zandkleurige trenchcoat.