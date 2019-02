Within Temptation voert Duitse hitlijst aan

Huize Vleeshamer Dankzij Piet Paulusma stormt het in Huize Vleeshamer

17:00 Stamgasten Jan en Thea hebben deze week in Huize Vleeshamer hun regenponcho's aan en dat is niet voor niets. Na een stormachtig betoog van barman Michiel Romeyn over John(ny) de Mol is het daadwerkelijk code rood in Huize Vleeshamer.