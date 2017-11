Within Temptation gaat weer touren, mét Sharon

De tour komt na een lange pauze van de band. Frontvrouw Sharon den Adel, die onlangs haar soloproject My Indigo lanceerde, ging door een moeilijke periode en twijfelde of ze nog verder wilde met Within Temptation. Die knoop hakte ze onlangs door. ,,Ik moest de liefde voor de band hervinden. Dat kun je doen door soms even een break te nemen en iets anders te gaan doen. Ik wist dat niet op voorhand, maar uiteindelijk heb ik daardoor de weg terug naar de band gevonden'', verklaarde ze tien dagen geleden.

Op de website van de symfonische-metalband laat Den Adel weten veel vertrouwen in het nieuwe project te hebben. ,,De tour laat niet lang meer op zich wachten, want we zijn allemaal ontzettend ongeduldig!''

De nieuwe plaat moet volgend jaar verschijnen en is de opvolger van het in 2014 verschenen album Hydra. In Nederland speelt Within Temptation op 24 en 25 november 2018 in respectievelijk AFAS Live in Amsterdam en MartiniPlaza in Groningen. De toer wordt op 22 december afgesloten in 013 in Tilburg. De kaartverkoop begint vrijdag.