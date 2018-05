Winston Gerschtanowitz: Ik zie vooral een man die extreem happy is

De in Amsterdam geboren Gerschtanowitz geeft toe dat het hem 'behoorlijk gegeven' is in het leven. ,,We hebben een fijn gezin, onze carrières gaan goed'', laat hij los tegen Beau Monde. Het liefst tekent hij dan ook voor de wens dat het de komende jaren zo mag blijven gaan. ,,Als ik in de spiegel kijk, zie ik vooral een man die extreem happy is. Simple as that. Ik stel mezelf geen doelen.''

Waar de televisieman zegt geen stress te kennen, kan zijn Renaat (Renate Verbaan, red.) nog wel eens een nachtje wakker liggen. Het koppel woont in Blaricum en heeft twee zoons: Julian (9) en Benjamin (7). ,,Thuis is ze minder zorgeloos. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ze zo waardeert wat we hebben. Ze heeft de neiging zich daar zorgen om te maken; zou het zo blijven, hoe zorgen we ervoor dat ons niks ergs gebeurt?''

Gerschtanowitz noemt zijn zoons het meest waardevolle in zijn leven. ,,Het gelukkigste gezinsmoment is de avond, als ik er ben om boekjes voor te lezen aan Julian en Benjamin. Dan kruipen ze bij me op schoot, leggen hun armpjes in mijn nek. Het gevoel dat het me geeft, is zo warm.'' Hij beseft dat dat niet voor altijd is. ,,Maar die lekkere armpjes koester ik. Ik maak er bewust herinneringen van.''