Winnie de Poeh en Knorretje richten slachtpartij aan in ranzig horrorwerkje

filmrecensieHet is dik 12 jaar geleden dat we Winnie de Poeh voor het laatst op het witte doek zagen. Wie blij wordt van zijn comeback, verdient een waarschuwing. Déze Poehbeer is een stuk minder aaibaar. Hij is niet alleen dol op honing, maar geniet er evenveel van met een auto langzaam over iemands hoofd heen te rijden.

Winnie the Pooh: Blood and Honey Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Horror



Een horrorversie van een geliefd Disneypersonage, mag dat eigenlijk wel? Dat de Britse regisseur Rhys Frake-Waterfield zijn sadistische gang kon gaan, heeft alles te maken met verlopen auteursrechten. Sinds vorig jaar behoren Winnie de Poeh en zijn vriendjes uit het klassieke boek van A.A. Milne uit 1926 tot het publieke domein. Het mediaconglomeraat bezit nog wel het copyright op de knuffel, maar aan het verhaal kan iedereen nu zijn eigen draai geven.

In Winnie the Pooh: Blood and Honey is niet alleen de bekende kindervriend (hij oogt hier als een volwassen houthakker met een berenmasker), maar ook Knorretje (nu een agressief zwijn met enorme slagtanden) op z’n zachtst gezegd niet blij met het vertrek van hun baasje Janneman Robinson. Uitgehongerd houden ze zich op in een bos waar ze een groep vakantievierende vriendinnen belagen en een voor een tot puree meppen.

Jeugdherinneringen

Frake-Waterfield had een budget van slechts 100.000 dollar tot zijn beschikking, maar alleen al dankzij dit bizarre filmconcept en alle media-aandacht ligt een dikke winst in het verschiet. Dat weet hij zelf ook. In interviews gaf de regisseur al aan meer dierbare jeugdherinneringen te willen platwalsen. Het is een kwestie van tijd voor we ook Peter Pan een bloedbad zien aanrichten.

Of de film ook het bekijken waard is? De lol is er al snel af, ook als je smakelijk kan lachen om moorddadige Disneypersonages in combinatie met tenenkrommend slecht acteerwerk en goedkope effecten. En dan duurt deze horrorprent nog geen anderhalf uur. Niet alleen kinderen, ook volwassenen hebben hier eigenlijk bar weinig te zoeken.

