Winnaars Songfestival: ‘Op gelijke hoogte met U2 en Metallica, dat was altijd ondenkbaar’

Britney Spears betwijfelt of ze ooit nog gaat optreden

18 juni Britney Spears heeft geen idee of ze ooit nog op het podium zal staan. Dat antwoordde de Amerikaanse zangeres op een vraag van een fan tijdens een vragenuurtje op Instagram. Spears heeft in 2018 voor het laatst opgetreden. Enkele maanden na haar laatste show blies ze haar geplande concertreeks in Las Vegas af vanwege mentale problemen en sindsdien doet ze het rustig aan.