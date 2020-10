Winnaars Holland’s Got Talent steken prijzengeld in anderen: ‘Deze therapie is er nog niet’

interviewWat begon met een droomauditie is een jongensboek geworden: dansers Tommy Heeffer (17) en Rowan van den Boomen (16) uit Tilburg hebben vanavond de grote finale van Holland’s Got Talent 2020 gewonnen. Het prijzengeld van 50.000 euro steken de beste vrienden vooral in de toekomst van ánderen. ,,Dans kan ook therapie zijn.’’

Weinig 16-jarigen klinken zo volwassen en doorleefd als Tommy en Rowan bij hun auditie. En dat is niet zo gek. Rowan verloor op jonge leeftijd zijn vader en was bezorgd om zijn moeder, die de afgelopen jaren last had van een hart- en vaatziekte. Tommy kreeg te maken met de scheiding van zijn ouders. De jongens deelden niet alleen de liefde voor dans, maar ook de angst om hun moeders kwijt te raken of uit het oog te verliezen. Hun auditie op Ne me quitte pas was dan ook een ode aan hun moeders Katinka en Suzanne.

Presentator Humberto Tan had de jury nog nooit zo zien huilen. Een zogenoemde Golden Buzzer volgde, waarmee Paul de Leeuw het duo rechtstreeks naar de halve finale stuurde. Een zegetocht was begonnen, uitmondend in een beladen finale-optreden op La bohème.

Quote Doordat we zo goed geoefend hebben, kunnen de emoties me nog verrassen Rowan

De boodschap dit keer: als je hard werkt, kun je alles bereiken. Daar weten Tommy en Rowan alles van. ,,We hebben behoorlijk wat tegenslagen gehad in onze danscarrière tot nu toe’’, zegt Tommy. ,,We hebben optredens gehad waar niemand stond. Dan is het heel moeilijk om de motivatie te vinden. Maar het is wél gelukt - daar gaat het om.’’

Het is voor een groot deel te danken aan hun moeders. Die gaven de twee vertrouwen als ze wilden stoppen, of als het lastig was om als enige twee jongens in een klas vol meisjes te zitten op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Maar ook tijdens het programma, toen er bij de generale repetitie voor de finale nog van alles misging. ,,Zij gaven ons altijd weer nieuwe moed.’’

Meer dan een verhaal

Ze hadden slechts anderhalve week om te trainen en werkten zich twee keer per dag in het zweet. Want vergis je niet, de jongens zijn meer dan een mooi verhaal. Ze zijn technisch ook steengoed, benadrukte jurylid Chantal Janzen.

Het verhaal maakt de techniek alleen maar beter, zegt Tommy. ,,Al het technische hebben we vooraf goed geoefend. Maar bij mij komt het er pas uit als ik met mijn hoofd in ons verhaal zit.’’ Rowan beaamt dat. ,,We dansen al jaren samen, dat zit er wel in. Daardoor kan ik nog verrast worden door emoties.’’

Quote Normale therapie helpt niet voor iedereen. Je hebt muziekthe­ra­pie, maar er is niet echt dansthera­pie om mensen te helpen trauma’s los te laten. Dat willen wij doen Rowan

Trauma’s

De dansers bekeken de finale, die afgelopen zomer al werd opgenomen, vanavond met hun moeders en enkele familieleden. Een groot feest komt er vanwege corona niet. Het duo denkt nu vooral aan volgende stappen op het gebied van werk. ,,We hebben een kwart van het prijzengeld opzijgezet voor onze studies en om onze shows te verbeteren’’, zegt Tommy. Het tweetal belooft de komende tijd veel video’s te delen op YouTube en Instagram.



Om te vermaken, natuurlijk. Maar ze willen meer. ,,We kregen na onze auditie zoveel reacties van mensen die steun hadden gehad aan ons optreden, om iets moeilijks te verwerken’’, zegt Rowan gepassioneerd. ,,Normale therapie helpt niet voor iedereen. Je hebt muziektherapie, maar er is niet echt danstherapie om mensen te helpen trauma’s los te laten. Dat willen wij doen. Duidelijk maken dat dans meer is dan entertainment. Het is een medicijn.’’

