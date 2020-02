Winnaar Miljoenenjacht heeft eindelijk hoofdprijs binnen: ‘Maar wel met een zure bijsmaak’

video Einde aan 15 jaar DWDD: van het touwtje van Terlouw tot het bloot van La Paay

11:26 De Wereld Draait Door houdt op te bestaan. Op 27 maart is de laatste uitzending van het BNNVara-programma dat 15 jaar lang op de buis te zien was. We selecteerden tien spraakmakende fragmenten.