Win 2 kaarten voor DI-RECT in Rotterdam Ahoy

‘‘Het 20 jarig jubileum was voor ons de perfecte aanleiding om een lang gekoesterde droom in vervulling te laten gaan met een groot eigen concert in Ahoy. Het wordt een energiek, muzikaal en visueel spektakel waarin al onze hits voorbij komen maar er ook veel ruimte is voor nieuwe muziek. Dit jubileum is er één in het nu. We blikken terug, maar ook vooral vooruit.” aldus zanger Marcel Veenendaal.