William Spaaij krijgt rol in musical Grease

William Spaaij gaat een rol spelen in de nieuwe versie van de musical Grease . Hij is gecast als presentator Vince Fontaine, heeft producent Albert Verlinde vanavond bekendgemaakt in het SBS6-programma HLF8.

Spaaij is de eerste naam die bekend is geworden. Verlinde kondigt woensdag een groot deel van de rest van de cast aan. Wie de hoofdrollen van Sandy en Danny gaan spelen wordt pas later bekend. Die acteurs worden gezocht in de Avrotros-talentenjacht Op zoek naar... Danny en Sandy.

De musical was 25 jaar geleden voor het eerst in Nederland te zien. Het stuk is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1978 en vertelt het verhaal van tieners Danny en Sandy die na een vakantieliefde geheel onverwacht worden herenigd op school. John Travolta en de onlangs overleden Olivia Newton-John speelden de hoofdrollen.

Grease reist vanaf het voorjaar langs de Nederlandse theaters.

