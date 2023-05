William en Catherine vieren achtste verjaardag prinses Charlotte met nieuwe foto

Charlotte is te zien in een vrolijke witte jurk met bloemenpatroon. Ze lacht naar de camera, waarachter niemand minder dan haar moeder staat. Prinses Catherine is amateurfotograaf en neemt graag foto’s van haar gezin. Alle foto’s van haar kinderen die worden vrijgegeven, heeft ze zelf gemaakt, met uitzondering van de verjaardagsfoto van prins Louis vorige week. ‘We wensen prinses Charlotte een heel gelukkige verjaardag’, schrijven ze bij het kiekje.

In de reacties onder de foto, die de royals op Instagram en Twitter plaatsten, gaat het vooral over het herkenbare uiterlijk van het prinsesje. Veel royalty-fans vinden namelijk dat Charlotte als twee druppels water lijkt op haar vader. ‘Oh wat wordt ze snel groot. Ze is zo mooi en lijkt veel op haar vader’ en ‘Je ziet William echt in haar, ze lijken erg op elkaar’, klinkt het onder andere.

De prinses is de enige dochter van William en Catherine en na haar vader en oudere broer George (9) derde in de lijn van troonopvolging. Ze heeft ook nog een jongere broer: Louis (5).

Volledig scherm Prinses Charlotte. © via REUTERS

