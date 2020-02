Willemijn Verkaik zingt op de Oscars: ‘Alle grote talenten zijn hier, Brad Pitt zit op 3 meter’

Haar visum was net op tijd geregeld, anders had Willemijn Verkaik zondagnacht niet op de Oscars kunnen staan. Op 14 januari kreeg ze te horen dat de bijzondere klus doorgang vond. ,,Oh my god, ik mag op de Oscars staan, dacht ik. Om vervolgens meteen in de regelmodus te schieten. Optreden op de Oscars is niet iets wat zomaar even snel geregeld is.” En nu is ze in Los Angeles en bestaat haar schema uit repeteren, repeteren en nog méér repeteren.



Verkaik stond door de musical Wicked al op het podium over de hele wereld. Ze was te zien in de Amerikaanse variant van dat theaterstuk, maar toch is dit anders. ,,De hele wereld kijkt mee. Dit is toch het hoogtepunt in Hollywood. Al die grote talenten zitten bij elkaar in de zaal. Iedereen die groot is in het vak heeft daar een keer gestaan of staat daar zondag.” Het hart van Verkaik sloeg dan ook even over toen ze zag waar de genomineerden zitten. ,,Ik zie dat op drie meter de stoeltjes van Leonardo DiCaprio en Brad Pitt staan, dat is best wel spannend.”