Willemijn Verkaik schittert als Elsa op Oscarpodium

Oscars 2020 Eerste Oscar als acteur voor Brad Pitt

3:04 De 92ste Oscar-uitreiking kende zondagnacht een start zoals die was verwacht: Brad Pitt kreeg in Hollywood zijn eerste Oscar voor zijn acteerwerk. De 56-jarige Amerikaanse acteur ontving de Oscar voor Beste Bijrol, voor zijn rol als stuntman in de film Once upon a time... in Hollywood van regisseur Quentin Tarantino.