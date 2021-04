Willemijn Verkaik kruipt in huid van heldhaftige pilote Beverly Bass: ‘7000 mensen die allemaal in de stress zaten’

come from awayTwintig jaar na de aanslagen op 11 september komt de musical Come from away naar Nederland. Over hoe de bevolking van het Canadese plaatsje Gander duizenden gestrande vliegtuigpassagiers opving. Willemijn Verkaik krijgt de rol van pilote Beverly Bass. Letterlijk een droomrol voor de musicalster.