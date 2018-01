Willem regelde hoeren en heroïne voor de sterren

Poppromotor Willem Venema (65) organiseert al ruim veertig jaar popconcerten en festivals. Hij regelde hoeren en heroïne voor de sterren en zag de muziekindustrie steeds zakelijker worden, maar bleef in die tijd zijn onaangepaste zelf. Het is te lezen in het boek Volgens Willem, een onbeschaamde geschiedenis van rock in Nederland van Yaël Vinckx.

Quote Een keer kwam ik met een vriendinnetje thuis en zei ze: 'We gaan geen vadertje en moedertje spelen, hè' Willem Venema De rock is braaf geworden. Willem Venema maakte de wilde jaren van seks en drugs mee en heeft er een karrenvracht aan anekdotes over. Over John Cale bijvoorbeeld. Als de gitarist van The Velvet Underground op 29 november 1977 in het Nijmeegse concertgebouw de Vereeniging optreedt, krijgt Venema kort voor het concert te horen dat hij drie prostituees voor Cale moet regelen. Artiesten als Ian McCulloch van Echo and the Bunnymen en Willy DeVille wilden drugs hebben. ,,Onverbeterbare kamikaze-artiesten'', noemt Venema ze. Maar die artiesten voelen zich wel bij hem thuis.



De rocksterren van nu zijn idealistischer. Jack Johnson wil dat de bandenspanning van alle auto's op de parkeerplaats naast de concertzaal wordt opgemeten. En als die niet goed is, moest er een briefje op de auto met de tekst: 'Je banden zijn te zacht. Dat leidt tot extra brandstofgebruik en is slecht voor het milieu'. Venema: ,,Dat kan niet, heb ik uitgelegd. De politie staat dat ook niet toe. Maar het geeft wel aan dat de popsterren van nu met andere zaken bezig zijn, soms heel naïef. Jack Johnson staat ook op Royal Park Live bij Paleis Soestdijk. Hij wil daar geen plastic bekertjes, maar biologisch afbreekbare. Dat heb ik wel kunnen regelen.''

Herman Brood

Venema kijkt niet meer op van de nukken en eisen die artiesten op de zogenoemde 'rider' zetten, een lijst met eisen. Zijn carrière begon immers met Herman Brood. Hij boekt de pianist van Cuby and the Blizzards, die kort daarvoor uit de band is gezet vanwege zijn buitensporig drugsgebruik, voor een concert in studentenvereniging Diogenes. Er komen veertig bezoekers op af.



Maar Brood is energiek en in vorm en al snel doen er enthousiaste verhalen de ronde. De tweede keer komen er al 100 bezoekers en kort daarna staat Brood voor 1.100 man in de Vereeniging. Venema is vanaf dan promotor en boeker van Herman. Als hij ook nog eens Talking Heads naar Nijmegen haalt, krijgt hij de reputatie van talentenontdekker, die ook nog eens de artiesten keurig uitbetaalt. ,,Mijn aanpak was simpel: vind ik het zelf goed? Vinden anderen het mooi? Daarom heb ik nooit iets met U2 gedaan, ik vond dat de minste Britse band in die tijd. Echo and the Bunnymen en Simple Minds waren veel beter. Het was de anarchie van de bar. Als het mis ging, was er altijd nog de bieromzet. Of we vertoonden een paar keer de pornofilm Deep Throat.''

Philips

In het begin van de jaren zeventig komt Venema vanuit Eindhoven naar Nijmegen om sociologie te studeren. ,,Mijn vader werkte bij Philips, die wilde dat ik naar de technische hogeschool in Eindhoven ging. Hij had ook al een stage geregeld bij een vestiging in Zwitserland. Maar hij kreeg door dat ik daar helemaal niet geschikt voor was. Dan maar sociologie. Bij ons thuis was alles van Philips. Mijn vader keek heel bedenkelijk toen ik een platenspeler van Pioneer kocht. Niet dat het niet goed was, maar dat deed je gewoon niet.



,,De eerste maanden woonde ik in Nijmegen bij een hospita aan de Groesbeekseweg. Als ik dan laat thuis kwam, stond ze me op te wachten. 'Het is wel een beetje laat geworden, hè?' Een keer kwam ik met een vriendinnetje thuis en zei ze: 'We gaan geen vadertje en moedertje spelen, hè'. Ze was familie van me. Maar toen ik een klein kamertje kon krijgen in een huis aan de Van Slichtenhorststraat, heb ik 's nachts direct mijn spullen gepakt. Het Gulden Vlies heette het daar. Ik heb dat pand een paar jaar geleden gekocht vanwege de nostalgie. Een student van toen woont er nog steeds. Het is al een keer uitgeroepen tot smerigste studentenhuis van Gelderland.''



Willem Venema met auteur Yaël Vinckx, temidden van zijn platencollectie.

Dwars

Quote Ze hebben me wel eens de als hippie geklede zakenman genoemd, maar daar herken ik me niet in Willem Venema Er zijn regelmatig moeilijke periodes, maar zakelijk gaat het Venema over het algemeen voor de wind. Zijn studie sociologie komt nooit echt van de grond, zijn bedrijf Double You des te meer. Het gaat uiteindelijk op in Mojo, dat zich ontwikkelt tot dé concertpromotor van Nederland. Mojopolie wordt de bijnaam van het bedrijf. Venema is aandeelhouder, krijgt Pinkpop weer aan de praat, staat aan de wieg van Lowlands en dat is nog maar een kleine greep uit zijn wapenfeiten. Venema neemt in die tijd de talenten voor het kleine circuit onder zijn hoede en stoomt ze klaar voor het grote werk. ,,Een band opbouwen van scratch.''



Maar er kleeft ook een reputatie aan hem. Hij staat bekend als dwars, provoceert en beledigt vaak. ,,Het lijkt hier wel een postkantoor'', riep hij tot vervelens toe in de tijd dat het op kantoor steeds zakelijker werd nadat Mojo door een Amerikaanse reus was overgenomen. ,,Die dwarsheid heeft mijn carrière geen goed gedaan'', lacht hij. Hij wordt op staande voet ontslagen nadat hij interne informatie had doorgegeven aan een journalist. ,,Die reputatie is ook wel een beetje gecultiveerd. Het is niet iets wat ik met voorbedachten rade doe. Ik ben mezelf. Ze hebben me wel eens de als hippie geklede zakenman genoemd, maar daar herken ik me niet in. Wat ik doe, daar ben ik niet voor naar school geweest. Het is allemaal niet zo gepland. Als ik muziek leuk en interessant vind, ga ik er achteraan.''



Na zijn ontslag in 2004 vindt hij de volgende ochtend vier betonnen schapen in zijn tuin in Kralingen. ,,Dat hadden de jongens van The Production Factory uit Doetinchem geregeld. Die deden al jaren Pinkpop voor me. Ze hadden ze gekocht bij een tuincentrum en er één zwart geschilderd. Ze staan nog steeds op dezelfde plek. Ik heb ze pas geleden nog opnieuw laten schilderen.''

Guus Meeuwis

Venema begint zijn nieuwe bedrijf The Alternative, met de schapen als logo. Enkele jaren later raakt hij in 2008 betrokken bij het faillissement van The Entertainment Group van Marco Borsato en staat hij weer met lege handen. Hij gaat opnieuw verder, met een nieuwe compagnon, onder de naam Double Vee. Hij is inmiddels in contact gekomen met Guus Meeuwis, die hij naar de Royal Albert Hall weet te krijgen.



Dat concert verkoopt binnen korte tijd uit. Busladingen vol Brabanders en andere fans trekken naar Londen en zorgen voor een record bieromzet in de Londense concertzaal. ,,Ik had niet zo veel met Guus en Kedeng kedeng. Maar toen ik naar een optreden in het Philipsstadion ging, was ik verbaasd. Alle vooroordelen die ik in mijn kringen hoorde, Nederlandse plattigheid, klopte niet. En Guus is ook een echt aardige man. Als hij van een show wegloopt, geeft hij altijd iedereen een hand. Dat is zijn beleefdheid. Hij is duidelijk een andere Brabander dan ik: hij houdt wel rekening met mensen.''

Slaaptekort

Quote Hij is duidelijk een andere Brabander dan ik: hij houdt wel rekening met mensen Willem Venema Venema gaat door met het leven dat hij sinds zijn 20ste leidt: vaak tot in de ochtend aan het werk, weinig slapen en altijd in de hoogste versnelling. Hij heeft 'een stuk of 100 bands' die hij aan festivals verkoopt. Op zijn lijst staan naast Jack Johnson onder anderen Tori Amos, Eels en Kraftwerk.



In januari 2016 vindt zijn lichaam het genoeg. Hij krijgt een epileptische aanval en wordt bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. Maar pas na nog twee aanvallen en een Tia luistert hij naar zijn artsen. ,,Ze zeiden tegen me dat ik er een potje van had gemaakt. Zelf heb ik nooit zo veel drank en drugs gebruikt, maar slapen vond ik zonde van mijn tijd. Ik heb 42 jaar lang een tekort aan slaap gehad. Van zo'n onregelmatig leven kun je epilepsie krijgen, weet ik nu. Het zit me wel dwars dat ik nu rustiger aan moet doen, vooral omdat het moet. Ik zou nog steeds tot 6.00 uur 's ochtends door willen.''