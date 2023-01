Willem-Alexander, Máxima en Beatrix bij uitvaart Griekse koning Constantijn

Portret Constan­tijn II, de laatste koning van Grieken­land: ‘Hij zag zijn volk graag, maar zij hem niet’

Constantijn II, de laatste koning van Griekenland, is op 82-jarige leeftijd overleden. De voormalige vorst, wiens gezondheid al jaren broos was, zal in zeer beperkte kring begraven worden. Een bescheiden einde voor een koning die eigenlijk maar drie jaar op de troon zat, en wiens leven veel weg had van een échte Griekse tragedie. Na een verbanning van 40 jaar werd ook zijn hele hebben en houden van hem afgepakt. Dit is zijn opmerkelijke verhaal.

