Willem-Alexander en Máxima zien kleine wonderen in Mumbai

Die juten zakken van Rituals? De prachtig gevouwen papieren vazen die je kunt kopen in, onder andere, het Rijksmuseum en Fries Museum – met afbeeldingen van schilderijen van Rembrandt en Vermeer? Ze worden hier genaaid en gevouwen, in een klein atelier in een overbevolkte wijk in Mumbai.



Ho, wacht; dit wordt geen afschuwelijk verhaal over kinderarbeid en erbarmelijke werkomstandigheden. Dit is een stuk over hoop.



Mumbai is een schizofrene metropool. Nergens in India wonen zo veel mensen (ongeveer 9 miljoen, aantal groeit dagelijks enorm) in slums, sloppenwijken. Maar nergens anders in het land wordt ook zo veel geld verdiend als in deze havenstad, het financiële hart van India.



Laurien Meuter (43) weet er alles van. Als jonge, talentvolle bankmedewerkster zat ze namens ABN AMRO vanaf 2005 in deze stad. ,,In het weekeinde hingen mijn collega’s rond bij de internationale club en verrichtte ik vrijwilligerswerk met drugsverslaafde jongeren. Ik zag zo veel hoop en kracht bij ze, dat gaf me energie.’’



Meuter heeft haar leven omgegooid. Ze werkt niet meer met drugsgebruikers, maar met vrouwen die ze helpt aan microfinanciering. Zij vouwen en naaien de tassen en vazen, krijgen een eerlijk salaris, waarvan ze 60 procent direct ontvangen. De overige 40 procent gaat op aan zaken als pensioen, vaccinaties en geld voor opleidingen van de kinderen. Via een app kunnen ze QR-codes scannen als bewijs dat ze hun salaris ook voor deze doelen hebben aangewend.