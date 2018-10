Willem-Alexander en Máxima in Londen is een circus, maar wel een belangrijk circus

Het zag er allemaal schitterend uit, de pracht en praal in Londen rond het staatsbezoek van ons koningspaar. Maar waarom bestaat dat fenomeen eigenlijk?

Je hoort vaak: zo'n staatsbezoek opent voor de handel deuren die anders gesloten blijven.

Dat is ook zo. Eigen waarneming bij het staatsbezoek van het koningspaar aan Australië in 2016: in het bijzijn van de koning en koningin tekende Luc Kox in Sydney namens zijn Amersfoortse werkgever Eliquo een contract met de Australische Downer Group. Kox vertelde destijds: ,,Vaak lijkt het ondertekenen van zo'n contract een toneelstukje dat maanden geleden al is bedacht, maar over deze verbintenis is twee dagen geleden nog onderhandeld. Vaak blijft zoiets dan oneindig in het luchtledige hangen, maar nu hadden we dankzij het staatsbezoek een harde deadline.