Willeke Alberti verrast Laura (30) met speciale stoel voor haar reuma

De tranen sprongen Laura Riemersma (30) bijna in de ogen toen ze zangeres Willeke Alberti gisteren voor haar deur zag staan in Ede. Mét een nieuwe luxe stoel, die de pijn van haar reuma een beetje moet verlichten.

Aan haar gezicht te zien, was het een complete verrassing: een BN’er aan de deur, die een cadeau meenam waar ze al zo lang naar verlangde. Het brein achter deze hele operatie is Caroline, oud-collega en vriendin van de 30-jarige Riemersma. Zij zag dat Willeke Alberti meerdere mensen in de regio wilde verrassen, vanuit haar stichting, en gaf Riemersma hiervoor op; en met succes.

Van reuma naar een burn-out

Riemersma werkte als verpleegkundige op de afdeling cardiologie, maar moest door haar reuma stoppen. Terwijl het werk juist Riemersma’s lust en leven was. En op zo’n jonge leeftijd valt zo'n heftige ziekte allesbehalve mee.

,,Werken werd steeds moeilijker”, blikt Riemersma terug. Toch bleef ze doorwerken en over haar grenzen gaan. ,,Maar fysiek zware dingen gingen gewoon niet meer. Halverwege de dag ging mijn lampje dan gewoon uit.” Het in en uit bed tillen van patiënten werd simpelweg te belastend. Uiteindelijk belandde ze in een burn-out, en werd ze even later afgekeurd voor haar werk. Nu heeft ze continu pijn in haar lijf, en moet leven van een uitkering.

Quote Toevallig wilde ik vanmiddag gaan winkelen voor een stoel Laura Riemersma

Aandringen

Ter verlichting van de pijn was ze op zoek naar een goede stoel, waarin haar lichaam een beetje rust kon krijgen. ,,Nadat Caroline langs was gekomen, wilde ik toevallig gaan winkelen voor een stoel, maar ze drong er zo verschrikkelijk op aan dat ze een middagje op visite wilde komen. Ik had natuurlijk geen idee dat dat vanwege deze verrassing was.”

En dat Willeke Alberti de stoel kwam brengen was een extra leuke verrassing. ,,Het is zo’n ontzettend lieve vrouw. En van de stoel? Ja, daar ga ik echt wel van genieten.”

Volledig scherm Laura en Willeke Alberti © Herman Stöver