Will Smith open over niet-monogaam huwelijk

Jada tegen haar echtgenoot Will Smith: Ja, ik had affaire met August

11 juli Jada Pinkett Smith heeft in haar talkshow Red Table Talk op Facebook een boekje open gedaan over haar affaire met zanger August Alsina. Die geruchten gingen al een poosje rond. Jada vertelde, oog in oog met haar man Will Smith, dat zij en Alsina een relatie hadden toen zij en Will tijdelijk uit elkaar waren. De echtelieden, al 25 jaar samen, hadden meer tijd voor zichzelf nodig. Of zoals Will er openhartig uitflapt: ,,Ik was echt klaar met je.”