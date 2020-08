Will Smith in remake Planes, Trains And Automobiles

In de originele film speelden Steve Martin en John Candy de hoofdrollen van een geslaagde zakenman en een minder gefortuneerde douchegordijnringenverkoper, wiens vliegtuig strandt in een sneeuwstorm waarna ze op elkaar aangewezen zijn om thuis te komen. De film werd geschreven en geregisseerd door John Hughes, die in 2009 overleed. Het is niet duidelijk of Martin betrokken zal zijn bij het nieuwe project. Candy stierf in 1994.