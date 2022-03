Will Butler stapt op uit band Arcade Fire

‘Hoi vrienden, ik heb Arcade Fire verlaten’, schrijft de muzikant. ‘Ik ben weggegaan nadat het nieuwe album af was.’ Er was volgens Butler geen acute reden om op te stappen. Wel zegt hij veranderd te zijn, en dat geldt volgens hem ook voor de band.



In een tweede tweet onthulde de artiest dat hij is begonnen aan een nieuw solo-album, dat de opvolger moet worden van Generations uit 2020. Ook had de Amerikaanse multi-instrumentalist nog een bedankje voor de fans, vrienden en crewleden van Arcade Fire in petto. Hij besloot met de mededeling dat hij nog steeds goede vrienden is met de andere bandleden.



Butler is overigens nog wel te horen op het nieuwe album WE. De plaat komt begin mei uit. De eerste single van het album, The Lightning I, II, is donderdag al uitgekomen.