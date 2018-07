Wijnboer Ilja Gort verliest rechtszaak tegen wodkastokers

Op de flessen van de Katwijkse distilleerderij Clusius Heritage van de neven Bart Bouter en Joris Putman, prijkt het beeld van een tulp. Ook op de wijnflessen staat de bloem afgebeeld en volgens Chateau de la Garde lijken de twee veel op elkaar waardoor verwarring zou kunnen ontstaan. De rechter oordeelde echter dat het gebruik van het woord 'Tulip' of tulp om de waar te beschrijven voor iedereen vrij beschikbaar moet blijven.



Dutch Tulip Vodka, gemaakt van biologische tulpenbollen, is sinds eind vorig jaar op de markt. De wodka kost 48 euro of 295 euro per fles, is online verkrijgbaar en wordt onder meer geschonken in sterrenrestaurants. Wodkastoker Joris Putman kennen we van Goede Tijden Slechte Tijden, waarin hij de rol van Morris Fischer speelde. Later presenteerde hij nog en stortte hij zich op de drank. Gorts La Tulipe bestaat sinds 1996.